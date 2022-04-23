桃園市長鄭文燦表示，建議中央補習班、長時間同桌飲食、移工宿舍也屬於高風險。（桃園市新聞處提供）

桃園市長鄭文燦等縣市首長與衛福部長陳時中開會，主要討論重點疫調。鄭文燦說，他在會議上建議，補習班、長時間同桌飲食、移工宿舍也屬於高風險。另外確診者收到確診通知，到接受地方衛生局、民政單位服務有時間差，會想辦法縮短。

鄭文燦表示，會議上討論重點疫調，他也建議，以過去經驗來看，匡列高風險是同住家人、親友，但補習班、安親班空間較小，經常1人確診衍生多人確診，長時間同桌飲食，也容易造成多人確診。或者移工宿舍，常常是1人確診演變百人確診。他也說，確診者收到確診通知，到接受地方衛生局、民政單位服務有時間差，會想辦法縮短。

至於採檢方面，鄭文燦說，專案採檢是匡列高風險範圍專案，確保學校、職場安全，另外也有社區採檢站。不過他也提到，社區風險上升，也配合居家快篩，也會評估在這種情況下，如何疫調、匡列居家隔離，與擴大居家篩檢互相搭配，讓疫情可控。此外快篩即將實名制，民眾可以檢測是否陽性，只要按照操作，準確度高，提醒民眾盡量居家快篩，不必特別匡列採檢，可以用快篩。