桃園市長鄭文燦23日主持防疫會議，他提到某醫院有16名確診個案，將進行院內感控、分艙分流。此外多數專案採檢確診者不多，但千心幼兒園採檢227人，19名陽性。

鄭文燦表示，桃園某醫院有16名確診個案，將進行院內感控、分艙分流，桃園市衛生局長王文彥補充，確診者與社區陽性確診者有接觸，研判是社區、家戶感染，但也不能在醫院傳播，目前已經匡列340人居隔，全院定期篩檢，隨時監控變化。

至於專案採檢中，多數全陰或者1人陽性，僅私立千心幼兒園採檢227人，有19人陽性。