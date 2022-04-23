自俄羅斯總統普丁於2月24日發動「特別軍事行動」進攻烏克蘭，烏克蘭東南沿海城市馬里烏波爾便開始遭圍困至今，所受到的損害也最嚴重，近期俄軍攻佔馬里烏波爾市區，將守城烏軍圍困在該市鋼鐵廠，前空軍副司令張延廷便直言，最終鋼鐵廠烏軍將投降。

前空軍副司令張延廷中將今（23日）在政論節目《新聞大白話》上指出，俄軍對該市鋼鐵廠採取「封而不攻，圍而不殲」的謹慎策略，因該廠面積龐大（張延廷指其面積相當於5個松山機場），地面和地下結構相當複雜，且先前戰鬥俄軍已蒙受慘烈損失，若強攻，烏軍可利用熟悉地形據險而守，甚至可能出現1名烏軍擊殺5名俄軍的情況，而目前俄軍採取圍困戰術的最後就是「困而逼降」。

張延廷舉出越戰時期在南越神出鬼沒的越共游擊隊有名為「胡志明小徑」的補給路線，但鋼鐵廠守軍並無補給，他指出目前鋼鐵廠已經斷油，「斷油之後接下來就會斷電，斷電之後就會斷水斷糧，之後更會斷藥斷醫，面臨彈盡糧絕的情況」。

張延廷表示，俄軍意圖打通克里米亞到頓巴斯的「走廊」，將亞速海劃為俄羅斯的內海，自然不會放過位居「走廊」中的馬里烏波爾，而現在守軍已演變為內線作戰（無補給），俄軍卻有源源不絕的補給資源，在烏軍無法返攻馬里烏波爾情況下，若雙方僵持數月，「下面（指鋼鐵廠地下守軍）一定會彈盡糧絕，守軍不是投降就是餓死。」