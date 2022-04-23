大陸江蘇1名母親，因樓下球場運動噪音太大，影響到自家小孩學習，下樓理論失敗後，大媽便用身體阻擋在球場中央，不料運動的民眾卻無人理睬她，讓她起氣到徒手把球場的地皮撕下來，嘴裡還瘋狂念念有詞，所有人看傻眼。網友直呼：「太霸道了」。

球場上的男孩們無言地看這被掀起的地皮。（圖／翻攝自網易新聞）。

綜合陸媒報導，日前江蘇發生一起女子拆籃球場的案件，該女子是1名母親，她認為在社區樓下打球的男孩們，發出太多噪音，嚴重影響小孩學習，下樓阻止大家打籃球，不料女子溝通敗後，竟直接站在籃球場中央，用肢體動作阻止男孩們運動。

女子眼見無人理她後，竟叫來自家女兒，徒手把球場的地皮撕下來，女子手邊撕，嘴裡還唸唸有詞，身旁的女兒疑似被母親舉動嚇傻，愣在原地，而原本在球場上打球的男孩們一臉無奈眼睜睜看著女子將球場上的墊子撕爛。

不少網友留言表示：「可想而知，這樣的家長教育出來的孩子會是什麼樣子」、「也太霸道了」、「有這時間您孩子能多做好幾道題」、「我住公路旁邊，明天就去挖路」、「手撕場地的方式阻止他人不能解決問題，甚至涉嫌破壞公共設施」。

據了解此事件已經交由警方處理，協助相關賠償事宜，而女子瘋狂舉動也讓該村工作人員，正視籃球場確實離民宅很近，會影響住戶休息的問題，未來將考慮將球場遷移。