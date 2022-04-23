37歲女星許瑋甯擁有混血極致美貌及纖細魔鬼身材，近年埋頭拍戲的她，去(2021)年發生了人生大轉變，與邱澤合作《當男人戀愛時》從戲裡愛到戲外，兩人驚喜宣布結婚喜訊，收到各界及雙方粉絲一片祝福。許瑋甯昨（23日）曬出一組居家照，隱約能看見胸前春光，粉絲瞬間暴動。

昨日許瑋甯在Instagram上傳一組玩自拍的照片，混血兒血統的許瑋甯皮膚白皙，她似乎是在家中，一頭棕色中長髮隨意的披散在肩膀旁，看起來像剛睡醒，畫面中她穿著黑色細肩帶上衣，露出胸前大片春光，肩膀和手臂的線條非常漂亮，私下居家的樣子仍散發優雅氣質。她連曬三張照片，都套用了熱門的AI卡通濾鏡，能將真人的臉用濾鏡轉變成卡通風格；許瑋甯原先就是濃眉大眼的美女，套上濾鏡差別似乎不大，不過她還是很開心地對著鏡頭擺出各種表情，心情似乎很不錯。

有網友就注意到，由於許瑋甯是前傾自拍，身體也微微往前，不經意將乳溝曝露在鏡頭前，不但有側面視角，還有正面邪惡視角，讓人看了好害羞。而她過了幾個小時後為自己代言的洗髮精產品宣傳，誇張說「大家趕快去買喔，不然全被我買光了」，最後還傲嬌表示「不准看」，即使淡妝還是自帶仙氣，說話時的可愛語調擊暈網友。

不少粉絲留言「怎麼會有女孩子這麼可愛啦，一直重複循環影片欸」、「女神」、「霸氣也好可愛」、「妳也太可愛了」、「笑容超美」、「正炸了」。