今天在大聯盟場上洋基以4：1擊敗守護者，此戰先發投手泰隆(Jameson Taillon)表現優異，5局僅失1分，加上當家重炮「法官」賈吉(Aaron Judge)的2支全壘打，合力贏得一場漂亮的勝利。此外球迷可能忽略了洋基牛棚的超水準表現，尤其是投3局狂飆8K的金恩(Michael King)，他更在比賽中連續送出7次三振。

Michael King is the fifth reliever in MLB history with at least 8 strikeouts and 0 walks in 3 innings pitched or fewer.



The others are Ron Davis (1981), Rich Gossage (1977), Ryne Duran (1959) and Paul Fittery (1914). — New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) April 23, 2022

洋基牛棚投手群本季表現相當亮眼，除了還未失分的終結者查普曼(Aroldis Chapman)，金恩也是非常強勢的角色，今天他在第6局接替泰隆投球，表現讓人嘆為觀止，在3局的投球中他僅被敲1支安打沒有失分，還送出多達8次的三振，6局上來他立刻送出此戰首次三振，苦主是擊出全壘打的雷耶斯(Franmil Reyes)。

隨後他製造滾地球出局，「熱身」完畢，在隨後2.1局中連飆7次三振，從守護者一壘手布雷德利(Bobby Bradley)先開刀，用變化球引誘對方揮棒，第7局上來面對後段棒次毫不手軟，分別用95.7 mph沉球、96.8 mph四縫線快速球、84.5 mph曲球連讓對手揮空。第8局維持狀態，95.4 mph沉球、88.5 mph變化球、94 mph沉球再K掉前段棒次。

金恩的連續7K創下了洋基40年來隊史紀錄，成為1981年5月4日戴維斯(Ron Davis)後，隊史首位能單場飆8K且無保送、失分的後援投手，並成功收下中繼點。接著第9局洋基選擇讓「燒起來」的金恩下場休息，換上終結者查普曼，他也順利守住比賽，兩人合計投4局僅被敲2安打無失分，送出10次三振，徹底展現本季牛棚的堅強實力。