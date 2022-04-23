苗栗桐花婚禮23日上午在三義西湖度假村熱登場，當地西湖社區發展協會以花轎引領新人進場。（謝明俊攝）

苗栗桐花婚禮，同樣任職苗栗縣消防局的新人林崇浩、張錦華與局長匡夢麟合影。（謝明俊攝）

苗栗桐花婚禮23日上午在三義西湖度假村熱登場，苗栗縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿一同到場為新人祝福。（謝明俊攝）

苗栗桐花婚禮23日上午在三義西湖度假村熱登場，小花童坐在電動禮車上引頭進場。（謝明俊攝）

苗栗桐花婚禮23日上午在三義西湖度假村熱登場，來自公館的新人賴宇生、胡祐華穿著印尼傳統婚服完成終生大事。（謝明俊攝）

苗栗桐花婚禮，同樣任職苗栗縣消防局的新人林崇浩、張錦華與縣長伉儷。（謝明俊攝）

苗栗桐花婚禮23日上午在三義西湖度假村熱鬧登場，天公作美給了一個好天氣。（謝明俊攝）

苗栗客家桐花婚禮獻上完美祝福 17年促成1286對佳偶

春暖花開正是結婚好季節，苗栗桐花婚禮23日在三義度假村感動登場，36對新人23日在苗栗縣長徐耀昌、夫人蔡麗卿的共同見證下結成佳偶，其中第1組出場的新人林崇浩、張錦華同為苗栗縣消防局打火夥伴，2人都來自異鄉卻在苗栗結成連理。桐花婚禮進入第17個年頭，促成1286對佳偶，徐耀昌伉儷期望桐花婚禮能長長久久，傳承客家傳統典儀。

每年4月下旬正是苗栗客家桐花即將盛開時節，苗栗縣政府與三義西湖度假村所舉辦的桐花婚禮，特別選在這個季節舉辦，23日的婚禮開始前的幾個小時，度假村所在的西湖村，雷聲轟鳴，還伴隨超大豪雨，讓人不禁捏一把冷汗擔心影響到婚禮進行，沒想到，一早天氣放晴，似乎是老天爺有意照拂新人順利完成人生重要大事。

桐花婚禮由當地西湖社區發展協會苗栗客家八音團帶隊開場，以傳統古禮迎親的方式，為新人引出一條幸福路，接著在優雅的琴聲下由3對銀婚夫妻及小花童引領新人進場，接著，36對新人沿著紅毯體驗「添燈」、「幸福闖關」、「點燭對拜」等儀式，徐耀昌伉儷特別一一與新人們合影，獻上祝福。

登場的第1組新人林崇浩、張錦華，兩人是苗栗縣消防局的同事，男方目前任職苑裡分隊，女方則在南庄分隊服務，2人分別來自雲林、嘉義，先後分發至苗栗服務，因而結識相交相惜，決定共伴一生，新上任的消防局長匡夢麟到場得知同仁喜訊，歡喜與新人合影。

另外，在今年36對新人中，出現一對網紅戀人，新娘林佩瑩是Youtube頻道「跟著Ruby一起旅行」的頻道經營者，在網路媒體社團中有很高的流量。Ruby在工作中與老公結識，由於彼此都是客家子女，所以希望能在桐花婚禮以及代表客家人的傳統客家文化的洗禮下，共同完成具特殊意義的人生大事，也想透過自已的媒體工作讓更多人認識傳統客家文化。

來自苗栗縣公館鄉的新人賴宇生、胡祐華，因胡母是來自印尼，為了感念母親娘家，賴宇生、胡祐華決定穿著印尼傳統婚服完成人生大事，展現出客家文化與新住民文化結合後的美麗共融，成為全場另一個焦點。

縣長徐耀昌表示，今年是客家桐花婚禮舉辦的第17年，至今共有1286對佳偶在桐花樹下見證完婚，可說是苗栗客家桐花季中最具特殊意義的活動，也是全台最受歡迎的聯合婚禮。今年2022年，有「喜事成雙」的意涵，苗栗透過每個桐花景點，打造出全台獨特且唯一的浪漫純白桐花幸福殿堂，並邀請喜餅、婚紗、銀飾、伴手禮等業者蒞臨，總價值17184元的「幸福六禮」串聯起「愛情親子產業鏈」，完成幸福苗栗縣政願景。

文化觀光局長林彥甫表示，綻放於苗栗山城的桐花季，正好是春遊苗栗的最佳時機，尤其苗栗客家桐花婚禮是苗栗客庄最具獨特和傳統意義的活動。今年依舊因疫情之故，延續去年邀請36對新人，前往苗栗參加桐花婚禮盛會，今天除了祝福新人們新婚快樂外，也邀請新人在婚禮後，以及其他前來苗栗客庄的民眾好友，不妨利用閒暇時間，蒞臨苗栗遊玩。