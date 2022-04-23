今（23）日本土確診病例暴增到4100多例，連科技大廠員工也頻中標，繼和碩龜山廠員工染疫後，IC設計大廠聯發科也傳出多棟辦公室有同仁確診，約10名員工居家隔離中；對此，聯發科尚未做出回應。

據ETtoday新聞雲報導，知情人士透露，前幾天聯發科傳出C棟確診，未料B棟21日突然公告全面清消，疑似也有員工染疫。儘管聯發科有採取防疫措施，仍擋不住病毒流竄，爆出更多病例。

消息來源指出，聯發科周四（21日）發內部信給B棟員工，公告4/21晚上10點至隔天早上6點要進行B棟廠區內環境消毒。據了解，B棟傳出確診，疑因有確診員工參加會議，以致會議室同仁全數被隔離。

聯發科早已執行防疫措施，餐廳不開放內用，健身房也暫時關閉，並將面試改成線上進行。公司總部也採取分棟防疫，透過分棟分層貼不同顏色貼紙來識別，上班時配合各棟別貼標示來規畫出入動線，降低感染風險。