蔡英文總統今出席「台北市土木技師公會第16屆第1次會員大會」時，肯定土木技師貢獻專業，守護國人居家安全，也期許未來在公共工程及各種建築中，導入更多減碳工法及技術，共同減輕地球負擔並打造更永續的臺灣。

總統提到，當發生天然災害及意外事故時，看到很多土木技師都在第一時間趕到現場，貢獻專業，投入救災、減災與災後重建的工作，守護全體國人生命財產的安全，她要對土木技師的付出表達最高的敬意及感謝。

總統指出，土木技師在臺灣的整體建設裡，扮演非常關鍵的角色。臺灣的建築安全、居住安全，以及公共空間的使用安全，都要靠大家來共同維護及努力，讓臺灣這個天災多的地方，能夠成為一個安全的地方。

總統提到，為了因應節能減碳的挑戰，國發會在上個月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，為各個領域的綠色轉型提供更多指引。希望未來的公共工程及各種建築，都能導入更多減碳工法和技術，引進更多智慧節能的概念，打造更環境友善的建築物，共同減輕地球負擔，為打造更永續的臺灣盡一份心力。

總統提到，在制度方面，政府會從公有建築物帶頭做起，帶動民間建築逐步落實。我們也會強化建築節能法規，並透過建築容積獎勵方式，進一步鼓勵大家在都市更新及危老重建的過程中，取得綠建築、智慧建築標章。

總統說，未來工程界、產業界的綠色轉型，也要請大家持續貢獻專業，與政府一起努力，共同完成這些重要的目標。最後，總統也祝福今天大會圓滿成功，台北市土木技師公會蓬勃發展、會務蒸蒸日上。

總統致詞時表示，台北市土木技師公會是一個非常活潑、民主化的組織，相信在莊均緯理事長的帶領下，表現會越來越好。與會先進都是跟政府攜手建設臺灣最重要的行動力。大家用專業守護國人的居住安全，提升生活品質。不論是造橋鋪路、都市規劃及更新，還有許多重大的公共工程，都是因為有大家共同投入，才能夠如期、如質完工。