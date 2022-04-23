昨天（22日）正是世界地球日，而自去年10月起就舉辦「回收舊手機．全星為地球」活動的台灣三星，就再度宣布推出「期間限定QLED量子電視抽獎活動」，凡於5月1日起至6月5日限定期間內，於全台指定三星智慧館及三星維修服務中心回收不限品牌之廢棄手機，並於現場加入「台灣三星電子」LINE官方帳號，輸入「回收手機」完成登錄流程，即可獲得抽獎機會，將抽出新款QLED量子電視，以鼓勵民眾加入環境永續的理念。