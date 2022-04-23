三星推出回收舊手機 抽QLED量子電視環保活動 15:342022/04/23 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三星積極響應環境永續-「回收舊手機-全星為地球」活動再加碼，抽新款QLED量子電視。（三星提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天（22日）正是世界地球日，而自去年10月起就舉辦「回收舊手機．全星為地球」活動的台灣三星，就再度宣布推出「期間限定QLED量子電視抽獎活動」，凡於5月1日起至6月5日限定期間內，於全台指定三星智慧館及三星維修服務中心回收不限品牌之廢棄手機，並於現場加入「台灣三星電子」LINE官方帳號，輸入「回收手機」完成登錄流程，即可獲得抽獎機會，將抽出新款QLED量子電視，以鼓勵民眾加入環境永續的理念。 歐盟通過統一Type-C充電案 台廠樂 手機螢幕破掉快去修 3物品損壞恐敗壞運勢 #QLED #量子電視 #回收 #舊手機 #手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大猩猩沉迷看手機 把同伴當空氣 飼養員揭恐怖下場 13:162022/04/23 萌寵 陸企設備投資縮手 機械產品接單 意外翻黑 04:102022/04/21 財經要聞 和群油霧回收空氣清淨機 亮相 04:102022/04/21 產業特刊 微型機械手臂 應用範圍廣 04:102022/04/23 全球財經 無印良品響應世界地球日 邀消費者做環保 10:512022/04/21 生活 《國際產業》歐盟統一充電標準 USB-C再往前一步 11:482022/04/21 財經 弘裕推ESG規劃 邁向永續經營 04:102022/04/22 產業特刊 減碳送點數 HAPPY GO力推雲端發票 04:102022/04/22 財經焦點 循環經濟 助企業淨零碳排 04:102022/04/22 產業特刊 三星強化永續發展 累積回收500萬噸電子廢棄物 12:492022/04/22 財經 力麗 打造綠色永續及循環經濟 04:102022/04/22 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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