中市本土確診新增171 盧秀燕鼓勵：防疫戰一定能度過去

台中市本土確診案例23日171例，與22日台中市本土確診183例相比稍為減少，但也不能大「疫」，23日本土確診人數為171例，市長盧秀燕今日在防疫記者會表示，愈來愈多人有防疫意識，感動很多市民朋友，當親朋好友被匡列為確診者，尚未收到居隔通知單前就「自主居隔」、「為愛防疫」，要求衛生單位務必加速疫調、匡列、居隔通知，這場防疫戰一定能度過。

盧秀燕指出，23日本土確診人數為171例，以性別來看，82名男性，89名女性，依年齡區分，未滿12歲22例、12至64歲147例、65歲以上2例；23日本土確診人數為171例照感染途徑可分密切接觸者96人、疫調中75人。

盧秀燕表示，行政院長蘇貞昌今日中午特別說明，針對目前快速發展的疫情趨勢，會逐步調整防疫步驟，未來有可能會「縮短隔離時間」、「縮小隔離項目」，目的是為了讓民眾回歸正常生活。

每名確診者周遭都會匡列一些居隔者，按照目前台灣每日增加數千例確診者，而且增加的速度愈來愈快，各地都會面臨許多問題，包含許多居隔者還沒收到防疫單位的通知等。

盧秀燕說，社會上有些人PO出「自主居隔」的訊息，原因是親朋好友被匡列為確診者，在還沒收到居隔通知單以前，就進行「自主居隔」，這個概念就是「為愛防疫」，也感謝愈來愈多人防疫意識抬頭，「每個人對防疫都有共同的觀念，這場防疫戰，我們一定能度過去!」

她也強調，面對眼前狀況，疫情日漸成長，有些不盡周全的地方，要先跟市民朋友說聲抱歉，市府已在增補或調整防疫單位的人力、流程，她要求務必加速疫調、匡列、居隔通知。