中央流行疫情指揮中心，23日公布南投縣新增26例確診，南投縣衛生局指出，其中有4例為外縣市個案已轉回當地衛生局，另校園持續有傳出確診者，南投縣衛生局表示，周末開設假日接種站提供接種服務，呼籲打滿3劑，較具有保護力。

南投縣衛生局指出，家庭感染以22日指標案45552，因與家中奶奶、媽媽、妹妹，分別為案48547、48548、48549，與家人共食、接觸，經PCR採檢陽性確診，已收治集中檢疫所隔離治療。

另外，南投市某國小學童案 49575，因家中有確診個案，22日已被匡列密切接觸者經安排快篩及PCR採檢均為陽性確診（CT值15.19）。南投市衛生所醫護人員於23日上午8時30分至校園，協助校方進行密切接觸者快篩，採檢人數共計36人，快篩結果皆陰性。

信義鄉某國小老師案49573，因與台東朋友聚餐，22日進行快篩及PCR採檢均為陽性確診（CT值19.3）。信義鄉衛生所醫護人員於23日前往校園，截至上午11時篩檢人數共計83人，快篩結果陰性81人，2人陽性，送醫院進行PCR採檢。

南投縣衛生局長陳南松表示，目前確診個案感染情況多屬輕症或無症狀，如喉嚨癢或不適、咳嗽、流鼻水、肌肉酸痛、頭痛、發燒、嘔吐、腹瀉等情形，並呼籲民眾如有上述症狀時請不要輕忽，一定要儘速到醫療院所就醫並進行快篩或PCR檢測，從疫調中發現，有症狀者PCR檢測結果陽性的比例相當高。

南投縣長林明溱提醒家長，兒童病程變化迅速，千萬不可大意輕忽，如有類似流感症狀還是要趕快就醫，先讓醫師診察評估一下比較放心。