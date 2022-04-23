「清景麟長勝」位於台南新營長勝營區的市地重劃開發區基地動土。（柯宗緯攝）

「清景麟長勝」位於台南新營長勝營區的市地重劃開發區基地動土。（柯宗緯攝）

「清景麟長勝」位於台南新營長勝營區的市地重劃開發區基地動土，攜手五星級酒店台南晶英酒店，推出酒店式管理輕奢宅，預計2026年完工。清景麟建築團隊董事長林聰麟形容，這裡就是新營版的「農16」，將推99戶，每坪開價35至38萬，創區段新高紀錄，預計928進場，總銷約15億元。

林聰麟指出，今年台南市府投入逾60億元積極推動大新營建設發展，新營有7萬人口，若以每年購屋需求，加上基地位於嘉科與南科科技走廊中間點，二大科技吸磁效應，勢必帶動一波龐大住宅需求，可以撐得起這個房價。

「清景麟長勝」邀請到榮獲美國「2014 紐約 Architizer A＋ 建築獎首獎」台南知名建築師曾永信設計規劃，訴求打造新營當地最具國際化現代高級住宅社區，外觀採現代化藝術創造建築立面，呈現國際時尚感，公設的規劃也將以全齡化住宅進行考量，物業管理的部分則與南台灣知名台南晶英酒店合作。

該案預計規劃地上15樓、地下4樓的產品，總戶數約99戶，格局則為2~3房，坪數27~45坪，每坪開價35至38萬元，928檔期公開，預計用1、2年時間去化，由於近年缺工、缺料，施工期保守推估3至3.5年。

今年清景麟建築團隊推案量包括，嘉義高鐵國際城總銷130億元、台南巴克禮1、2、3期總銷130億元、台南平實段35億元以及高雄小港國家公園80億元，總推案量約375億元。