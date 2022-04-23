中央流行疫情指揮中心今公布嘉義市新增10例，經查有1人不住嘉義市，實際上嘉市今新增9人染疫，其中有6人因與外縣市確診者共餐或外縣市確診親友來訪而確診，另1名20多女性曾參加張惠妹演唱會，1人因工作需要跨縣市移動，近日發燒才查出確診，1名5歲以下小男童家人到歌神KTV歡唱被匡列，居隔期間陰轉陽。

市府指出，嘉市新增9名確診個案分別為案48624、48625及案49613至49617、案50719和案51470，其中案49613、49615、49616 互為朋友及親屬關係，17日3人與北部友人在外縣市聚餐，19日先傳出北部友人確診，接著案49613出現喉嚨痛症狀、不過案49615、49616無症狀，至於案48624為案49613密切接觸者，經匡列居家隔離採檢也是陽性。

案48625為20多歲女性，15日曾參加阿妹演唱會，返家後得知參加演唱會者有多人確診，自認為有感染風險，回家後遵守一人一室且避免與家人接觸、共餐，20日因喉嚨不適至醫院採檢PCR陽性。

案49614為30多歲男性，15日北部親友來訪，21日接獲北部親友通知篩檢陽性，自行快篩呈現陽性反應，至醫院PCR確診，衛生局立即匡列其同住親屬居家隔離，22日發現案49614一名家人染疲，案號50719。

案49617為30多歲男性，雖住嘉義市，因工作性質需跨縣市移動，20日因發燒就醫PCR採檢陽性。案51470是一名5歲以下幼童，為先前確診者案42860密切接觸者，屬歌神KTV傳播鏈。