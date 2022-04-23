今天15時31分花蓮縣近海發生規模4.7地震，地震深度39.3公里，震央在花蓮縣政府南南西方3.0公里 ，位於花蓮縣近海。花蓮縣地區最大震度3級，太魯閣3級、西寶3級、花蓮市2級、鹽寮2級、銅門2級、秀林2級、水璉2級、西林2級、磯崎2級、和平2級、光復2級、紅葉1級。
各地區最大震度為：花蓮縣3級、南投縣2級、宜蘭縣2級、臺中市2級、桃園市1級、新竹縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級、臺東縣1級、苗栗縣1級、新北市1級、嘉義縣1級、嘉義市1級
今天15時31分花蓮縣近海發生規模4.7地震，地震深度39.3公里，震央在花蓮縣政府南南西方3.0公里 ，位於花蓮縣近海。花蓮縣地區最大震度3級，太魯閣3級、西寶3級、花蓮市2級、鹽寮2級、銅門2級、秀林2級、水璉2級、西林2級、磯崎2級、和平2級、光復2級、紅葉1級。
各地區最大震度為：花蓮縣3級、南投縣2級、宜蘭縣2級、臺中市2級、桃園市1級、新竹縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級、臺東縣1級、苗栗縣1級、新北市1級、嘉義縣1級、嘉義市1級
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