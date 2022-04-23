兩人交往要長久，安全感與信任感是必要的條件，換個方向，「劈腿」應該是最常見也最直接的分手原因，女星熊熊外型甜美性感、個性又直率，不僅受到大眾歡迎，異性緣也相當好，身邊不乏追求者，但像她這樣的美女，在感情路上也沒少吃虧，曾經有任男友不過去上個廁所，出來之後竟然被她抓包跟妹子狂喇舌，讓人傻眼。

熊熊作客《今晚開讚吧》節目，談到感情中雙方最好的距離，她是希望男方能夠隨時報備行程，表示對方如果不報備她會很緊張，「有時候男生真的會出事，他喝了酒之後會不知道發生什麼事」，熊熊分享親身經歷，曾有一任男友出門後，一直沒回她訊息，剛好先前告知她怎麼看店內的監視器畫面，熊熊因此打開來找人。

熊熊為了尋找男友蹤跡，開啟了對方店內的監視器畫面，剛開始看到男方跟朋友相聚喝酒，喝得很開心，但她並不生氣，直到男友跟其中一個女生走向廁所，一開始是分別進去，但走出來之後，兩人不過是洗個手、對到眼，「就開始亂喇一通」。

熊熊解釋了此事發生的原因，是男友喝得太醉所致，藉此表達要求男生報備行蹤的重要性，表示若知道對方要喝酒，她就會不會讓對方喝太多，也會在時間差不多時提醒該回家，「所以你說這個能不管嗎？」更說若不是男女朋友一起喝，男生最好別喝醉，畢竟女生喝了酒也會失態亂摸，「男生就也給她摸，反正也會覺得滿舒服的」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！