博鰲亞洲論壇2022年年會上，中國人民大學前副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求指出，自己非常不喜歡中國房地產價格這麼高，「讓年輕一代非常有壓力」。他提到，中國的未來在於年輕人，但房價把未來幾代人的財富都透支了。

吳曉求坦言，自己非常不喜歡中國房地產價格這麼高，讓年輕一代非常有壓力。他指出，「中國的未來在於年輕人，但房價把未來幾代人的財富都透支了。雖然統計出來加上它的財富有多少，實際上那是沒有意義的，它和金融資產不一樣。」

吳曉求舉例，現在北京一套房子150平方米，四環邊上要1500萬元（人民幣，下同），人的一生賺1500萬元很難，「一年收入40萬元不吃不喝要40年，而40年後已經退休了」。他提到，「本來房價從5000元漲到1萬、2萬，需要10年、20年的時間，我們從5000元到5萬、10萬，只用了3、5年的時間，這非常恐怖。」

此外，吳曉求也指出中國的住房貸款利率也有點高，這兩個同時都要下降。他提到，未來政策的重心是要讓年輕人有希望。「現在年輕人有這麼大的壓力，不得了。需要有辦法解決這個問題，比如迅速擴大廉租房的規模。」

對於近期年輕人的考公務員熱，吳曉求也表示憂心，他指出，更希望優秀的大學生都去創業，「中國經濟發展需要依靠企業推動，幾百人考試考一個崗位，這是一個浪費」他認為，要從大的層面去考慮和反思，「為什麼這麼多年輕優秀的人才都去（考公務員），為一個鐵飯碗？」