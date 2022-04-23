高雄市23日新增96例本土個案，市長陳其邁表示，今日和中央流行疫情指揮中心開會、確認「重點疫調」實施辦法，將以確診者發病日或採檢呈陽日「前2天起」為匡列同住親友、同班同學、同工作場域同事，未來將以「篩檢」降低居隔強度。

陳其邁表示，今日和中央流行疫情指揮中心開會重點為「重點疫調」實施辦法，確定以確診者發病日或採檢陽性日「前2天起」所接觸的密切接觸者。密切接觸者包含同住親友、同班同學、同辦公室或童工作場域同事。確診者應主動通知同住親友、校方、公司、機關的防疫長，提供防疫長的聯繫資料給衛生局。衛生局將發送正式通知及名冊格式給校方、公司、機構，請其協助匡列密切接觸者並回傳名冊，再依名冊開立電子居隔單。

陳其邁強調，將以「篩檢」降低居隔強度，25日召開第二次討論會議。

衛生局提醒，高市確診或同住居家隔離者，居家照護期間、有就醫需求者可預約「通訊診療服務」。若醫師開立處方箋，無親友協助者可請藥師送藥到府，有親友協助者可請親友至醫療機構或社區藥局代領藥品，藥師都會給予用藥諮詢及指導。