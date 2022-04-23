新冠疫情在全台持續增溫，23日新增個案共有4126例，但基隆市新增病例數稍微下降增加219例，相對22日減少56例，分析感染者年紀，55至64歲人數最多共有40人，其他新增患者也多在25歲54歲居多。
基隆市長林右昌表示，23日增加219例中，分別為男性112例與女性107例，以年齡層分析，55至64歲人數最多有40人，佔整體18％，25至34歲有36人居次，佔整體16％，35歲至44歲與45歲至54歲，分別有30人與31人。
針對社區篩檢林右昌說明，22日全是篩檢2786人，已經連續3天突破3700人，23日上午有1933人，自3月27日設立至今日，已有68250人接受採檢，快篩陽性專線23日有35人通報，當中12例陽性、6人陰性、17人等待結果。
基隆停課學校林右昌指出，全校停課有7間，包含3間小學與4間幼兒園，預防性停課有7個幼兒園，部分停班學校有54間，共有125班，包括高中職8間、國中9間、國小20間、17間幼兒園。
有關醫院新冠專責病床林右昌補充，基隆市共有107床專責病房，目前已收治88床，剩下19床空床，空床率17.7％。
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