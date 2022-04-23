台南今天新增51起本土確診病例。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市衛生局新增3種詢問防疫問題的管道。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增51例，其中27例為新傳播鏈，13例為零星個案，其餘均與舊傳播鏈有關，當中又以鹽水某教會衍生7例最多。隨著疫情升溫，民怨也升溫，衛生單位近日屢遭民眾爆料踢皮球、態度不佳，台南市長黃偉哲說，防疫人員應對不足之處一定會改進，但也提醒民眾不要動輒粗口相向，「相忍為防疫」。

台南近期染疫人數增加，也傳出不少民怨，有家長在臉書爆料指收到小孩須居隔的簡訊，去衛生所申請居家隔離通知單，卻被冷回「很急嗎？」也有民眾上批踢踢爆料市府疫調踢皮球。黃偉哲說，防疫人員應對不足之處一定會改進，但他也提醒，不要動輒粗口相向，「相忍為防疫」，大家互相幫忙。

黃偉哲說，針對上述個別案例，市府都有深入追查，也會再要求同仁對民眾更多耐心說明。衛生局長許以霖也說，這段期間很多民眾反映防疫專線打不進去，事實上，很多占線電話就是打來抱怨、罵人，也占用了公共資源，他也懇請民眾「不要在電話或網路留言問候別人家長，這樣是很不好的行為。」

此外，衛生局今天也為了避免防疫專線屢遭占線，為了提供市民有更多溝通管道，衛生局即起也增加Line智慧小幫手群組，會視事件急迫性，最晚於24小時回覆；另也新增email反映防疫問題以及FB衛生局粉專。

台南今新增51例，包含鹽水某教會活動個案7名、阿妹演唱會衍生個案2名、羽球館相關個案2名、外縣市活動史個案4名、校園相關活動接觸者5名、確診者同住家人或親友3名、職場接觸衍生個案1名，感染源疫調中個案27名。

今天公布個案可傳染期間足跡為金石堂書局新營店、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、曾文水庫、台新商業銀行後甲分行、仁德戶政事務所、南紡購物中心開飯川食堂、仁德太子羽球館、東光路一段博鴻游泳池；昨日疫調個案足跡為關廟南一高爾夫球場、永康區米拉居家、達樂斯美式牛排、永康兵仔市場等，呼籲同時段出入相同場域市民落實自我健康監測，若身體不適或出現疑似症狀，盡速就醫採檢。