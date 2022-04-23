瓊瑤珍藏了趙薇與林心如青澀合照。（羅永銘翻攝）

林心如（左起）、蘇有朋、古巨基21年前《情深深雨濛濛》的劇照曝光。（羅永銘翻攝）

不同時期的電視劇作品串起記憶。（瓊瑤故事館籌備處 提供）

瓊瑤孫女陳可嘉（左）長相清秀，為奶奶籌備市集活動。（瓊瑤故事館籌備處 提供）

瓊瑤珍藏的禮服及套裝。（瓊瑤故事館籌備處 提供）

作家瓊瑤日前遷離長居近四十年的台北東區「可園」，「可園」即將改建，她的孫女、繪本藝術家陳可嘉特別邀集文創界的好友，揮汗擺起可園市集。可園今日也開放客廳，陳設大量窮要戲劇劇照，包含《窗外》、《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》等側拍照，瓊瑤戲劇班底林心如、趙薇、古巨基、蘇有朋多年前嫩照也跟著「出土」，尤其林心如在《情深深雨濛濛》一席清純護士裝扮，與《華燈初上》羅絲媽媽的美豔扮相大相逕庭，令人驚艷。

瓊瑤的小說、影劇作品陪伴觀眾走過將盡一甲子歲月，瓊瑤的影劇宛如許多大咖演員的「成長紀錄」，這次活動有多張趙薇、林心如身穿復古戲服，相互依偎的青澀模樣，還有蘇有朋、古巨基近年少有的文弱書生扮相，給粉絲滿滿的回憶殺，而主辦單位也將珍貴劇照釋出，供粉絲隨喜選購，引起不少粉絲搶購。

活動現場亦由故事館籌備團隊精選最能代表瓊瑤在大眾文學、影視戲劇等各領域輝煌成就的精采文物。瓊瑤於文壇崛起的代表作《窗外》、《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》及中短篇小說集《六個夢》，皆以超過半世紀、外界從未見過的絲絨精裝紀念封面亮相。此外，尚有瓊瑤手稿、平日使用的眼鏡，還有經典戲劇《鬼丈夫》的金色面具，陳列於客廳當中。

瓊瑤兒媳、知名電視製作人何琇瓊表示，庭院裡的文創商品，還有家中跳蚤市場的日常小物，一個就好像充滿希望的未來，另外一個則是可園曾經擁有的過去，不管它們市價幾何，懷舊、迎新、傳承，就是大家推動這個活動最重要的意義。

當此同時，積極籌備中的「瓊瑤故事館」也安排別致的日常小物共襄盛舉，籌措研究經費；其中包括瓊瑤親手完成、簽名留念的精美拼圖、絲巾、蒐藏品，以及瓊瑤影視劇的絕版商品。