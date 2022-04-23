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中央23日公布新竹縣新增57例確診案例，其中16例為居隔期滿或匡列採檢確診，在可控匡列名單內，另有41例為因症就診至醫院採檢PCR確診，57例均為輕症或無症狀，確診足跡均已完成清潔消毒，相關疫調匡列仍持續。

衛生局長殷東成指出，57例確診案例男性有30名，女性名女性，年齡分布在2歲至81歲，其中12歲以下有14名，65歲以上3名，確診者以青壯年為主，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，無症狀者有20名，佔3成多。

確診案例分布在竹北市22例、竹東鎮13例、湖口鄉8例、新豐鄉9例、新埔鎮2例、芎林鄉2例、橫山鄉1例，已安排收治醫院或是申請集中檢疫場所治療。

殷東成表示，新增案例就疫情流行趨勢來說，以校園、教育機構師生感染為主，其次是職場群聚事件及跨城市旅遊活動史，目前風險還是來自跨縣市移動，有外縣市旅遊史的個案回到社區，滲漏到家庭、職場、學校、補習班。

縣府防疫緊急應變中心針對機構一旦發現確診個案，便立即安排師生進行篩檢，讓學校有更多的應變機會，將風險降到最低，以維護校園健康。

縣長楊文科表示，目前社區風險仍是隨全台疫情風險上升，但輕症、無症狀比例高，民眾不用過度擔心，但務必做好防疫措施與自身防護，並儘速接種疫苗，提升疫苗涵蓋率，讓社區更安全。

縣府持續防疫不鬆懈，透過嚴密疫調、匡列及採檢，同時繼續開設社區採檢站，希望有效控制傳播鏈，23日和24日下午6時至9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。