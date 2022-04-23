苗栗縣政府衛生局與泰安鄉衛生所在汶水附幼旁開設篩檢站。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣23日新增28人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣23日新增28人確診、足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣23日新增28人確診、足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣23日新增28人確診、足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣23日新增28人確診、足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣23日新增28例確診，有6名7歲以下幼兒學童染疫，其中最年幼的確診者，是住在苑裡鎮的1歲男嬰，因在托嬰中心感染，因中心照護人員染疫，男嬰居隔前採檢發現呈陽性，另有1名苗栗市2歲女童也染疫確診。全部28名確診者分布在10個鄉鎮市，仍以竹南鎮及頭份市最多。

苗栗縣23日新增本土確診28例，其中14例為匡列採檢確診、3例為居隔陰轉陽，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。

新增個案中，有16位男性、12位女性，年齡分布在1至55歲，有症狀者仍以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，分布在10個鄉鎮市，分別為竹南鎮8例、頭份市5例、造橋鄉4例、苑裡鎮3例、苗栗市3例、大湖鄉1例、通霄鎮1例、獅潭鄉1例、三義鄉1例、南庄鄉1例，陸續安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護收治中。

22日縣府共開設大千、大順、李綜合、通霄光田醫院及為恭醫院竹南大厝里社區PCR採檢站，共採檢1100人，其中8人陽性，其他陰性。因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，包括竹南鎮慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心，從23至24日加開假日篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至下午5點。另外，大千醫院、李綜合、通霄光田醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點為23日下午4點至晚上8點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

為因應汶水國小附設幼兒園學童染疫，泰安鄉社區感染風險增加，衛生局所醫療團隊進駐開設快篩站，時間地點為23日下午2點30分至5點，於汶水國小附設幼兒園門外。

衛生局表示，近期縣民朋友打防疫專線詢問踴躍，倘若遇到佔線時，緊急需求也可撥打至轄區當地衛生所請求諮詢或服務。但近來防疫電話進線最多為詢問PCR篩檢結果，因為PCR報告通常需等待48小時，衛生局需要等採檢醫院通報，並無系統可以協助查詢，若報告有陽性醫院及衛生局所會通知，民眾可自行上「全民健保行動快易通APP」查詢，防疫專線多為居家照護派案、照護相關諮詢及緊急聯繫安排就醫等為主，敬請民眾見諒。