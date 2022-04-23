「府城微醺巴士」乘客上傳活動照至個人社群並公開分享，就有機會得到包含水晶廊必點「三十六計調酒SHOT盤」等贈禮。（台南晶英酒店提供） ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

台南的微醺夜生活有新玩法，酒吧串連活動往往能讓派對迷們藉機將時髦、難預約的店家一網打盡，飯店業者也玩起酒吧串聯活動，台南晶英酒店顛覆古城旅遊行程，策劃酒精壯遊「府城微醺巴士」，集結台南11家排隊名店合作推出分為2條路線的「微醺巴士」，酒友們可以搭乘霓虹閃耀的雙層主題巴士，拿著活動專屬杯具，享用各店不同酒吧帶來的微醺之夜。

「府城微醺巴士」，以自家人氣酒吧水晶廊為首，與Bar T.C.R.C.、榕 洋行 Ron ＆ Company、VIXIV 六 · 十四俱樂部、AfterIsland在島之後餐酒館、壹井吧與鳶尾花、Phowa、Long Bar、酣呷餐酒館、Bar Mozaiku馬賽克、赤崁中藥行等11家排隊名店連袂合作，並分成2條路線，單趟乘坐可分別品飲到6杯風格迥異的個性調酒，首車班將於4月29日與4月30日連續2天的晚間8點30分，於台南晶英酒店大門口發車。

來到台南除了嚐遍各式小吃，近來興起的眾多口碑酒吧也為夜間觀光增添許多色彩，台南晶英將白天親子適宜的觀光雙層巴士，大肆改造為成人限定的移動夜店，內裝鋪滿炫彩霓虹造型佈置與迷幻燈光投射，搭配節奏感強烈的電子音樂，熱鬧穿梭於新舊城區間。「府城微醺巴士」將於每月擇一周末，帶領酒客進行喝酒接龍，周五班次途經VIXIV 六 · 十四俱樂部、AfterIsland在島之後餐酒館、Bar T.C.R.C.、榕 洋行 Ron ＆ Company、壹井吧與鳶尾花酒吧。

周六班次則巡迴Bar Mozaiku馬賽克、赤崁中藥行、Phowa 、Long Bar、酣呷餐酒館，兩趟最後一站皆回到主場台南晶英酒店水晶廊，一邊啜飲「夜霧」這款用金萱茶搭配紅心芭樂的威士忌調酒，一邊品嚐主廚特製下酒菜，經歷「跑吧」後的六杯調酒加上搖晃公車，考驗人體酒精濃度極限。

「府城微醺巴士」也營造夜生活最重要的派對氛圍，車上除了有列車長進行酒吧導覽，另有冷知識遊戲時間，乘客可以盡情搶答獲得獎品，答錯則有SHOT杯伺候，豐富內容越晚越熱鬧，讓這座移動基地嗨翻不無聊。此外，基於防疫期間無法進入酒吧同樂，巴士乘客可於酒吧門口拍攝個人美照後，上傳至個人社群選擇公開分享，每月還將抽出三名幸運得主，獲得包含台南晶英水晶廊必點熱賣品項「三十六計調酒SHOT盤」等好康贈禮，對熱衷品嚐雞尾酒又懶得排隊的人，無疑是一大福音。「府城微醺巴士」一票喝到底每位2380元，台南晶英酒店房客則有獨家優惠價1980元。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！