由於國外疫情解封，因此各品牌時尚活動陸續於各地發生，如Burberry 日前於洛杉磯西好萊塢的私人住宅舉行 Lola 包款大型派對，現場邀請許多如瑪丹娜(Madonna)、女星莎拉·保羅森（Sarah Paulson）、超模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）等人出席，其中瑪丹娜更開心地在IG上po上於派對上熱舞的片段，能輕易感受到現場歡樂氣息;而義大利的精品品牌Bottega Veneta（簡稱BV），則回到品牌靈感家鄉參與威尼斯雙年展，而影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）也被拍到搶先揹品牌新任設計師Matthieu Blazy 新作「KALIMERO 水桶包」，現身威尼斯街頭，力挺品牌新總監。

女星莎拉·保羅森（Sarah Paulson）出席Burberry Lola Bag大型派對。（Burberry提供）

Burberry把品牌經典格紋以燈光印上派對建築物上。（摘自Burberry IG）

而在Burberry舉辦的Lola Bag大型派對上，美國63歲流行音樂天候始祖瑪丹娜(Madonna)，在紅毯上雖以黑色風衣搭配Lola鏈帶包現身，但一到會場便立馬脫掉回歸性感風格，熱舞不斷，他以黑色馬甲連身上衣，搭配網襪、黑色高跟皮靴，酷辣又有型，在其IG限時動態上更可看到直接打上「不要停」等字樣，可見其融入派對的程度，而她也十分符合Lola Bag堅強、性感、聰明、時尚的設計核心。另，此次品牌將派對場地建築物上以燈光印上品牌經典格紋。

茱莉安摩爾與丈夫巴特弗倫德里希連袂出席BV晚宴，並搶先揹上新任總監作品「KALIMERO 水桶包」。（Bottega Veneta提供）

編舞家Lenio Kaklea身穿品牌創意總監設計的服裝擔綱晚宴表演，（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta以Olivetti打字機為發想的迷你膠囊系列。（Bottega Veneta提供）

而BV則在於21日晚間舉行晚宴，並由編舞家Lenio Kaklea身穿品牌創意總監設計的服裝擔綱晚宴表演，而影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）也於其丈夫巴特弗倫德里希(Bart Freundlich)連袂出席現身力挺設計師，另此次品牌發表Matthieu Blazy 首個廣告形象外，品牌也推出以義大利Olivetti打字機為發想的迷你膠囊系列，以其顏色、與尺寸為發想與品牌經典Cabat包款結合，推出限量15件的超級限量款，該款僅在威尼斯BV專門店獨家販售。