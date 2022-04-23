桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供）

市府公布確診者足跡，不少餐廳、KTV。（桃園市環保局提供）

桃園市23日新增527名確診案例，市府公布確診者足跡，不少餐廳、KTV，包含西堤、好樂迪、錢櫃等都有足跡。桃園市政府提醒民眾曾造訪足跡者，自我健康監測10天。