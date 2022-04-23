桃園23日足跡曝光 餐廳、KTV最多 16:052022/04/23 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供） 市府公布確診者足跡，不少餐廳、KTV。（桃園市環保局提供） 桃園市23日新增527名確診案例，市府公布確診者足跡，不少餐廳、KTV，包含西堤、好樂迪、錢櫃等都有足跡。桃園市政府提醒民眾曾造訪足跡者，自我健康監測10天。 世客博公布主視覺 5色秀客家味 全台確診破4000例旅宿業績大掉 南市推「夜市金」吸客 #23日 #餐廳 #KTV #足跡 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃寒流天災現金救助 中市23日起受理申請 10:042022/04/23 寶島 《傳產》十大預售交易熱區 新北、桃園、台中最熱銷 10:282022/04/23 財經 竹縣＋57 足跡出爐 2火車站、全聯、中華電信上榜 16:072022/04/23 生活 疫情升溫 20萬劑莫德納抵台 16:482022/04/23 生活 桃、花接種喊卡設限 中市高端、AZ應急 04:102022/04/23 生活新聞 羅智強生病休養3天 自爆非常擔心這件事 14:232022/04/23 政治 嘉義市新增9例 1幼童因家人KTV歡唱染疫 15:282022/04/23 生活 台南母親節餐廳訂位冷清 只剩拜票電話 04:102022/04/22 地方新聞 和碩恐500人染疫 鄭文燦預告明天確診將暴增 14:412022/04/23 生活 南投＋26塔塔加爆足跡 玉山國家公園解說員確診 同事也染疫 16:342022/04/23 生活 美濃有確診足跡 粄條街不見人潮 04:102022/04/23 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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