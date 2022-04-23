澎湃新聞報導，23日是大陸海軍成立73周年紀念日。從廣州中山大學校友會獲悉，中山大學博士韋慧曉已膺任中共海軍新銳飛彈驅逐艦紹興艦艦長，成為中國海軍首位女艦長。韋慧曉2004年以第一名優異成績入讀中山大學地球科學與工程學院（原地球科學系）研究生，在讀期間曾赴西藏支教，2011年博士畢業。她曾拒絕百萬年薪，以博士身分特招入伍。

韋慧曉說：「我的價值觀，是讓一塊不貴的手錶，因為我戴過了而身價百倍。」入伍10年，如今，她已正式成為中國海軍首位女艦長。

根據大陸《解放軍報》、《中國青年報》、《解放軍生活》雜誌等官方媒體公開資訊，韋慧曉，女，壯族，1977年11月出生，中共黨員。

韋慧曉大學部在南京大學讀大氣科學，2000年畢業後進入深圳華為從事行政工作，任公司高級副總裁祕書、行政助理，工作四年獲得該公司「金牌白領」稱號。2004年她以第一名絕對優勢，跨專業考入中山大學地球科學系研究生，取得碩士和博士，其間曾赴西藏支教、到北京當奧運會志工。

讀博期間，參軍的念頭逐漸在她腦海中清晰起來。2010年10月底，她給海軍首長寄出一封厚厚的自薦信，表達想成為現役軍人的願望。自薦信寄出3天後就收到了海軍有關部門的電話，半個月後海軍方面派人到學校考察，瞭解情況後為她提供了3個選擇，其中包括當時正在組建的航母接艦部隊。沒有任何猶豫，韋慧曉選擇了這項「與民族崛起緊緊相連」的事業。

2012年2月，35歲的韋慧曉從中山大學地球科學系博士畢業，成為中國首艘航母遼寧艦的一員。她隨後在當年10月獲任航海部副航海長，成為航母上第一名女副部門長。

另外，從2012年8月起，韋慧曉先後在大連艦艇學院航海指揮和艦艇戰術指揮兩個專業學習深造，取得軍事學學士學位。

2015年4月，韋慧曉擔任長春艦實習副艦長。隨後她利用1年零8個月的時間，順利通過了副艦長獨立操縱和崗位合格考核。2016年3月，韋慧曉成為海軍首位女副艦長。

2017年9月，因表現優異，韋慧曉被任命為鄭州艦實習艦長。同年，她還當選中共十九大代表。現任新銳飛彈驅逐艦紹興艦艦長。

2018年7月3日，《解放軍報》在第5版刊發的一篇題為〈韋慧曉：逐夢女艦長〉的文章中提到：「見到韋慧曉是在鄭州艦靠港後的第二天。此前，作為鄭州艦實習艦長，她隨另一艘艦艇出海完成訓練任務後，沒有乘艦艇返航，而是直接飛回部隊，匆匆隨本艦出海參訓。為迎接下一步的艦長全訓考核，韋慧曉卯足了勁全力以赴。……目前，這位來自革命老區廣西百色的壯族女軍官，距離成為中國海軍首位女艦長只有一步之遙。」