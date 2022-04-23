俗話說「肝若好，人生是彩色的；肝若不好，人生是黑白的。」但在飲食上究竟該怎麼吃，才能有效護肝呢？營養師劉馥萱在臉書提到，肝臟是人體無聲的器官，若長時間高壓、喝酒、肥胖、不良飲食與生活習慣，恐會導致肝臟發炎，長期下來演變成肝硬化，對此分享護肝飲食法，還有經常應酬的民眾該如何保肝。

根據衛福部死因統計，每年約1.3人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，而慢性肝病及肝硬化更是台灣主要死因的第9位，肝癌則是癌症死因的第2位。另外，肝病防治學術基金會也提到，長期慢性肝炎可能會演變成肝硬化，肝硬化患者每年約有5％變成肝癌，肝硬化若控制不當就有致命危險，而且無論哪種肝炎都可能轉變成猛爆性肝炎，雖然機率很低，但死亡率高達80％左右。

營養師劉馥萱在臉書粉專提到，平時可以靠飲食預防肝硬化，主要以營養均衡為主，並且多選擇原型、少加工的彩色食物，例如蕈菇類，羽衣甘藍、小黃瓜、藍莓、蘋果、酪梨等，以上的食物富含植化素，葉黃素、玉米黃素、多酚類等。

另外，有些民眾因工作需應酬，或長期處於高壓、熬夜狀態，平時能額外補充保肝營養素，用來幫助身體排毒，例如選擇高劑量活性B群、高活性穀胱甘肽、含硫配醣體、西洋菜、朝鮮薊等高抗氧化物質，都能幫助肝臟排毒，加速體內恢復平衡狀態，最重要的是，平時要注意身體狀況，還有定期做健康檢查，生活規律才能維持身心平衡。

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