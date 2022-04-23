1名男網友在《爆怨公社》抱怨，他學生時期曾求助1位同學功課問題，未料對方僅回：「關我屁事」，還告訴其他同學不要幫助他，多年後該位同學父親住院，找原PO借5萬，他也回敬對方：「關我屁事」，網友們持兩派說法爭論不休。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，日前他有位同學找他借錢，約5萬左右，稱父親要開刀，對方希望原PO能救濟一下，而他同學也有視訊證明父親是真的開刀住院。

但原PO沒辦法忘記，學生時期有課業問題向對方請教時，對方僅回：「關我屁事」甚至還叫其它人不要幫忙他，現在該同學急需用錢，他也回：「關我屁事」，畢竟對方過去對他實在太狠心了，原PO覺得這位同學，以前常常把人逼到絕境 ，不留路給人走，現在自己有困難，沒有人要幫忙也是自己造成的！

貼文一出不少網友紛紛認同：「講真的借他錢也不一定會還你」、「幹的好」、「這個局佈了這麼久，這口氣終於吐出來了」、「相遇的到（台語）」、「有時候長大才知道以前應該多結善緣的」、「結果可憐到爸爸」。

但也有人認為：「只要是正常情況,有能力借錢給人急用也是一種幸福」、「人前留一線，日後好相見！看來你跟他也沒有什麼不」、「如果真的要借，借據一定要寫」。