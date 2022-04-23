活了20年才知道家人這恐怖習慣！1名女網友習慣在外使用坐式馬桶時會先擦拭過，日前她突然擦起家中馬桶，卻發現髒髒沙沙的，才回想起小時候曾意外看到父親「蹲坐在馬桶上」如廁，後來一問之下，才得知原來全家人都是蹲坐，崩潰喊自己坐了20年的馬桶蓋，竟被家人踩了20年。

該女網友在Dcard上發文，她的母親從小告訴她外面的馬桶蓋很髒，不要用坐的，家裡的馬桶蓋則可以坐，她因此養成在外面使用馬桶前都會先擦拭過，不過近日某天她突然順手擦起家中馬桶，卻發現馬桶蓋兩側竟有「沙沙髒髒」感覺，她才突然回想到小時候曾偶然瞥見父親上廁所是「蹲踩在馬桶蓋上」。

女網友發現家中馬桶髒髒沙沙的，回想起小時候曾意外看到父親「蹲坐在馬桶上」如廁，後來一問之下，才得知原來全家人都是蹲坐，讓她超崩潰。（翻攝自Dcard）

該女網友之後衝去問哥哥平時都怎麼上大號，哥哥很自然地回答「用踩的啊！」還一臉理所當然，哥哥說因為小時候看到父親用踩的，所以也跟著坐，她則崩潰說「到底誰會知道？誰會看你們大便啦」，她說不敢置信家中坐20年的馬桶蓋，竟被家人踩了20年，從此她上廁所都會用酒精噴過。

其他網友留言說「哇家裡有女生還不怕感染喔」、「你們家是穿鞋子上廁所嗎，如果光腳的話也不會沙沙的」、「代表妳媽早在你們出生之前就在坐妳爸的腳印了，這樣看來妳小case啦」、「馬桶沒瓷爆該感謝上蒼了，不過繼續踩遲早出事」、「真的不要蹲在馬桶上欸，超級危險的！」