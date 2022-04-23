新竹縣為帶動滑輪運動風氣，設置8處親子休閒練習溜冰場，2020年在竹北市興建首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場，學校則建立三級制度培訓優秀選手，在今年全中運開花結果，新竹縣滑輪溜冰選手拿下2金2銀4銅佳績。

縣長楊文科指出，新竹縣2023年首次承辦全中會，在湖口王爺壟運動公園興建第2座國際標準競速滑輪溜冰場，日前已正式啟用，全中運滑輪溜冰項目將在此場地舉行，期盼選手們明年再創佳績，把獎牌留在竹縣。

楊文科說，滑輪溜冰是很多小朋友喜歡的運動，他上任後也一直在推廣，分別在竹北市第二運動場、兒2昆蟲公園、兒8公園、公12公園、廣七廣場、高鐵區兒1、兒6公園及竹東河濱公園共設置8處溜冰場，吸引很多大小朋友學習，小朋友也能從小培養運動的興趣。

同時，積極協助學校發展特色運動，仰德、湖口、六家及義民4所高中、成功和博愛2所國中，新湖、鳳小及信勢3所國小，都設置課後社團培訓直排輪選手，也讓新竹縣成為少數建立直排輪三級制度的縣市。

教育局長楊郡慈說，以往直排輪選手參加全國賽事，都要到其他縣市做移地訓練，2020年竹北市國際標準競速滑輪溜冰場啟用後，選手都能就近訓練，進行相關比賽磨練技巧，在今年全中運也獲得不錯成績。

楊郡慈並說，國際標準溜冰場屬競速溜冰場，跑道有點幅度，與公園平面式休閒溜冰場不同，僅供滑輪直排輪使用，常傳有民眾騎腳踏車、學步車、滑板車及蛇板等進入的情形，很容易發生危險，也易破壞場地鋪面，希望民眾能配合，落實安全第一。

目前，竹北國際標準競速滑輪溜冰場，由新竹縣體育場做場地維護，新竹縣直排輪協會負責管理，提供民眾或團體預約租借。湖口國際標準競速滑輪溜冰場，由湖口鄉公所維管，新竹縣體育運動推廣協會協管至6月30日，目前正辦理公開評選認養程序。