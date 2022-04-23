台南市今天新增51例，因應疫情逐漸變得嚴峻，考量國小學生都還沒施打疫苗，目前全市截至目前共22位國小生、9位國中生染疫，為了保護還沒打疫苗的小學生，黃偉哲今天也宣布，基於確保學生健康安全，25日起，台南市國小校園全面暫停對外開放。

黃偉哲說，今天台南有51例，其中有24位感染源途徑比較明確，27位仍在疫調中，防疫仍須戒慎恐懼。他說，根據專家估計，將來可能每天都有幾千人、甚至上萬人感染，由於學校並沒有停課，所以，下周一起國小校園將暫時不開放。至於國高中因已陸續接種2劑疫苗，有的人甚至準備要打第3劑了，所以，國中、高中校園目前仍維持開放。

教育局長鄭新輝指出，國小校園4月25日起暫停對外開放，不過，已被申請借用場地，也會請學校妥善溝通並衡量輕重，決定處理方式；另，學校如已收取場地費，取消借用後，無息退還借用所收費用。他強調，未來所屬學校園場地開放情形，也會隨疫情發展滾動修正。