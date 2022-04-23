新竹市政府為讓身障者實現騎乘自行車的夢想，推動手搖自行車服務邁入第5年，今年攜手生命勵樂活輔健會辦理免費租借的「科技手搖自行車」，有專業人員引導教學，外縣市民眾也能申請使用。

市長林智堅表示，手搖自行車過去僅有2輪、3輪，去年起4輪手搖自行車加入服務，3款手搖自行車更升級改版為具速度、扭力、安全3大感應裝置的先進科技型手搖車，讓身障朋友能夠找到更適合自己的手搖自行車，享受騎乘的樂趣。

「科技手搖車新竹市是全國唯二！」林智堅表示，目前手搖車無對外販售，全台僅生命勵樂活輔健會擁有，用在台北市和新竹市的服務基地，依各障礙類別提供2輪、3輪、4輪多款手搖自行車免費租借，騎乘上路更輕鬆安全。

社會處長張柔表示，身障朋友可透過生命勵樂活輔健會申請免費租借，視覺、聽覺及心智障礙者，可使用2輪手搖自行車，肢障朋友可使用3輪手搖自行車，若身障程度較重度，則可選擇4輪手搖自行車，並有專業人員帶領安全操作，安心暢遊新竹市微笑水岸。

另外，因應天候限制及疫情「零距離及遠距」的防疫政策，身心障礙朋友只要透過電話事先預約，就能免費借用「Road Machine」訓練台及輕款復健型「科技手搖車」回家，在家也可以做運動。

生命勵樂活輔健會秘書長宋立蓉表示，身障者手搖車培力課程預計安排在5月1日，歡迎身心障礙者、行動不便的年長者報名，也歡迎民眾在每周一至周六上午9點半至下午6點申請借用手搖自行車，連絡電話0908917606韓教練，或生命勵樂活輔健會電話0928896003、（02）27299347。