本土今新增4000多例確診，藍委洪孟楷稱，沒人希望疫情持續延燒，但每天的告示牌，到現在都還是境外移入佔大版面，去細分落地還是居家驗出有意義嗎？真的劃錯重點，若防疫重點不改變，這波疫情就很難看到終點的曙光。

針對指揮中心今緊急與地方首長開會，洪孟楷指出，但疫情延燒已經兩個禮拜，這樣的會議不是早就應該召開了？中央到現在還未明確到底戰略目標是什麼，有限的人力物力該放在落實居隔，還是以篩代隔，或是有其他更可行的做法都應要說清楚，各縣市與國人才能好好配合。

洪孟楷直言，他不求指揮官陳時中去思考鑰匙要不要丟下來幫民眾開門的問題，地方里鄰長了解地方需求，張大哥住三樓、王奶奶在二樓，這些問題請里鄰長協助；他認為，該要求指揮官說清楚如果每天確診數持續上升，還有沒有下一步的作為，沙盤推演了沒？月底假設每日萬例確診真的到來，只有十天不到的時間，中央到底準備好沒有？這才是指揮官該思考的問題。

洪孟楷強調，防疫台灣不能輸，就請指揮中心改變思維，勇於承擔，敵人是病毒，把重點搞清楚，現在還尋四個月前模式，把記者會報數字變例行公事，真的劃錯重點！