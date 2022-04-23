瞄準許多人在母親節想讓媽咪好好休息舒壓的心，飯店業者打造出療癒媽咪身心的食宿之旅。台北文華東方酒店則特別為媽咪獻上一系列尊寵住宿、餐飲、芳療活動，其中5月1日至5月15日入住的「VALMONT扇悅之旅」限量住房專案，更為媽咪們規劃極致尊寵的奢華舒心假期。
「VALMONT扇悅之旅」住房專案可讓雙人入住寬達26坪、擁有彷彿置身歐洲的行政都會套房，體驗屢獲國際殊榮的豪華住宿，還能在寬敞靜謐的芳療中心體驗瑞士頂級護膚品牌VALMONT的經典「活力生機」臉部護膚療程，帶媽咪一起從內而外一掃疲憊，感受無微不至的呵護。
專案房客在入住期間，還能享用精緻可口的行政禮遇下午茶，傍晚無限暢享多款雞尾酒與豐盛佐酒餐食，以及精美VALMONT旅行組等禮遇。「VALMONT扇悅之旅」每房每晚2萬8000元起＋15.5％。
寒舍艾麗酒店則推出「致愛．媽咪」住房專案，5月7日前預訂入住，還可享母親節專寵禮遇「精緻客房」升等至「景隅精緻客房」每晚6999元、「寰宇套房」每晚9999元的優惠，房客可選擇入住當日晚餐於LA FARFALLA義式餐廳，享用價值2380元的母親節套餐及翌日早餐2客，房內還附贈清新浪漫手工皂禮盒或香甜英國梨與白桃香氛蠟燭，用限量精緻的客房小禮增添溫暖心意。
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