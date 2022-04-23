《史前地球》將為自然科學紀錄片寫下歷史性的一頁。（Apple TV＋提供）

紀錄片《史前地球》由英國國寶配音大師大衛艾登堡攜手奧斯卡配樂大師漢斯季默，並找來《鋼鐵人》系列電影導演、男配角「快樂」強費洛和BBC自然歷史部門高階主管邁克剛頓共同擔任執行製作，以首屈一指的野生動物電影製作、最新的古生物學知識結合最先進的技術，邀請觀眾一起回溯至6600萬年前，透過前所未有的方式體驗世界奇觀，揭開古地球壯觀原始的棲息地和當時地球的居民生活樣貌。

《史前地球》以白堊紀為環境背景，帶來從未發覺過的驚喜事實，原來身長可達13公尺的霸王龍（ Tyrannosaurus rex ）也能用小小的前臂滑水引領龐大身軀前進，並揭開未曾公開的恐龍種類，虔州龍 （Qianzhousaurus）因口鼻與豬鼻子相似，又被稱為「皮諾丘暴龍」。另一種白熊龍屬（Nanuqsaurus）身型較小的暴龍，生活在史前時期的阿拉斯加，目前判定具有極高的敏捷度與認知理解力，是少數長有羽毛的恐龍，以便度過寒冷的冬天。

這些全新、首度被公開的發現，逼真的恐龍動畫和自然景觀，與漢斯季默氣勢滂薄的配樂都可在《史前地球》中看見，將從5月23日開始至27日，共5集在Apple TV＋上線。