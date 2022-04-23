綜藝大哥徐乃麟日前因為和確診者有過聚餐，22日一早他起床突然也感覺到喉嚨不適，緊急取消當日要錄製的節目《醫師好辣》，並到院PCR檢測，檢測結果稍早出爐為陽性，徐乃麟確診。

徐乃麟剛透過經紀公司表示，自己PCR結果為陽性，確定確診，目前身體沒太多不舒服，在家中進行隔離，謝謝大家的關心。