徐乃麟確診！親曝身體狀況 在家隔離中 16:202022/04/23 中時 鄭宜熏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐乃麟確診。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綜藝大哥徐乃麟日前因為和確診者有過聚餐，22日一早他起床突然也感覺到喉嚨不適，緊急取消當日要錄製的節目《醫師好辣》，並到院PCR檢測，檢測結果稍早出爐為陽性，徐乃麟確診。 徐乃麟剛透過經紀公司表示，自己PCR結果為陽性，確定確診，目前身體沒太多不舒服，在家中進行隔離，謝謝大家的關心。 獨／老婆也確診！ 徐乃麟呼籲：大家不要太恐慌 又爆了！聯發科驚傳多棟員工確診 突發內部公告緊急消毒 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #徐乃麟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京市一日兩通報15案 初判未來傳播風險高 12:282022/04/23 兩岸 續破百人大關！台中市本土確診今新增171例 14:322022/04/23 生活 《一家團圓》余秉諺證實確診 曝2大症狀嘆「原本要打第三劑」 09:072022/04/23 娛樂 竹縣＋57 足跡出爐 2火車站、全聯、中華電信上榜 16:072022/04/23 生活 巫苡萱同場徐凱希錄影 曝「快篩結果」 簽書會緊急喊卡 08:082022/04/23 娛樂 和碩恐500人染疫 鄭文燦預告明天確診將暴增 14:412022/04/23 生活 「學姊」黃瀞瑩臉書自爆確診！ 出現3症狀 10:142022/04/23 政治 北市府司機又爆確診！交通局長居隔、蔡炳坤等4高層沒司機 16:512022/04/23 生活 南投＋26塔塔加爆足跡 玉山國家公園解說員確診 同事也染疫 16:342022/04/23 生活 南投確診＋26 其中4例為外縣市個案 15:212022/04/23 生活 疫情延燒金門外島 金防部1戰士確診隔離 14:272022/04/23 生活 獨／老婆也確診！ 徐乃麟呼籲：大家不要太恐慌 16:562022/04/23 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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