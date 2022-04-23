新冠肺炎疫情再創新高，國內今（23）日新增4,204例確定病例，分別為4126例本土、78例境外移入。隨著病例數攀升，今國內亦新增11例的中重症個案，其中10人中症、1人重症。

民眾黨立委蔡壁如今（23）日在臉書指出，自從4月15號染疫數破千之後（1284例），不到十天的時間，國內確診人數突破4000例，大確診時代來臨。因此，她呼籲，停止沒有意義的報數記者會、防疫配套要跟上防疫口號。

蔡壁如認為，確診人數增加的速度將會越來越快，防疫的戰略與戰術必須跟隨調整，才是真正作到減災。

一、既然指揮中心一開始就不做人流管制，疫情擴散早就該預料得到。但如果繼續匡列隔離，依照現在的確診速度，結果可能是「類封城」，各行各業都可能因隔離癱瘓。以篩代隔確實是一個可以去思考的調整方向。

二、停止沒有意義報數記者會，不要造成民眾的心理壓力與恐慌，相關資訊改由網路公布即可。有重大防疫資訊，再召開記者會宣布

三、備妥足量的快篩、疫苗、抗病毒藥等必要防疫戰略資源。指揮中心若要以居家隔離為主，整體資源配套就要跟上，不要跟之前一樣口號先行。

蔡壁如強調，大確診時代來臨，民眾要有準備，政府更要有準備，這是必須要面對的挑戰。政府給出清晰明確的防疫指示，相信以我們人民的高素質，作到充分配合一點都不難。