花蓮今天新增138例，疫情從上月底升溫至今已累計1122人染疫。衛生局長朱家祥指出，新增案例分佈區塊中有一地方值得注意，有24人「社區感染」，找不到源頭，無法了解發病足跡，也就是在社區仍存在黑數。他提醒，未來社區感染還會愈來愈多，很可能無法找到源頭，每個人要做好防護。

此外，在染疫區塊中，吉安鄉黃昏市場新增32例（累計52人染疫），攤商、採買民眾都中鏢，因此，24到26日為了防疫，黃昏市場將休市3天，進行環境清消，同時呼籲，20至22日到過黃昏市場到民眾，如身體不適，盡快到國軍花蓮總醫院快篩。

新增138人分佈：慈濟醫院1人、花蓮醫院12人、外籍老師1人、外縣市婚宴群聚6人、黃昏市場32人、花防部營區3人、外縣16人、社區群聚延伸10人、社區感染24人、疫調中33人。

針對今天陳時中部長與包括花蓮等疫情熱區縣市長視訊開會，朱家祥表示，會議的大方向為簡化疫調作法，居家隔離的強度及時間也縮短，以確診者發病日或檢陽性日（無症狀者）前2天起，所接觸的密切接觸者，過去是回推4天誰至一週。

密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。確診者應主動通知同住親友及校方、公司「防疫長」，防疫長聯繋資料給衛生局。衛生局再用電子匡列方式，發電子居隔單。這跟以前最大不一樣，因確診個案數愈來愈多後，造成疫調工作量大，讓區隔單延後發出，造成鄉親困擾。中央25日會做第二次討論會。

有關花蓮染疫患者現況，朱家祥表示，目前沒有插管病患，但有幾個肺炎現象，主要是花醫護家老人，但看起來還算輕微，不到3位有肺炎現象。另外20萬疫苗進到台灣，花蓮也是分配縣市之一，縣府會積極爭取，讓鄉親都能打到疫苗。