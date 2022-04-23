大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展，瓷林公司董事長林光清到場致詞。（謝明俊攝）

大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展。（謝明俊攝）

大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展，現場有林添福老陶師的歷史故事。（謝明俊攝）

大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展，有許多早期的生活陶。（謝明俊攝）

大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展，展出精美的台灣黃牛陶磁。（謝明俊攝）

大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展，有許多早期的生活陶。（謝明俊攝）

大甲東陶展23日在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心開展，共有24名藏家共襄盛舉。（謝明俊攝）

台中市大甲區大甲東地區，過去是平埔族道卡斯族人生活的重要領域，也是中部地區重要陶業中心，獲得國家工藝成就獎的竹南蛇窯老窯主林添福就是出身大甲東，第2代窯主林瑞華夫婦為紀念阿公，假苗北藝文中心舉辦大甲東陶藝展，百件精美陶藝，讓人一窺昔日陶鄉大甲東的文化與故事。

大甲東地區3千年前已有製陶技術，清朝稱為大甲東社，因當地出產陶土，因此，大甲東從早期就是中部地區重要製陶中心，竹南蛇窯老窯主林添福原本就是大甲東人，後來移居至苗栗縣竹南南鎮，買下現今蛇窯土地創建蛇窯，添福師與大甲東陶業有切不斷的臍帶關係。

林添福的次子林瑞華承接竹南蛇窯成為第2代窯主，為了三年後的「林添福百壽紀念展」，林瑞華與妻子鄧淑慧以阿公仔的故鄉「大甲東」為主軸，規畫大甲東陶展，更讓人一探百年的老陶師，如何在艱困的產業起落時代，走出一條新的台灣陶瓷文化之路！

這次大甲東陶特展盛大展出百件大甲東陶精彩文物，共有24位收藏家共襄盛舉，時間軸橫跨百年以上，其中包括多來自民間古董的生活陶，都是以傳統蛇窯柴燒生產，呈現不同質感的多變釉色藝術，百年時間流轉，用現今的審美觀來欣賞仍是驚艷群倫。

鄧淑慧指出，大甲東生產的缸、甕、缽等日用陶，還有花盆以及動物造型的雕塑陶器，經由策展人研究史料的呈現，民眾可以欣賞到大甲東陶的土礦特色、拉坯技藝、豐富精彩的拍印紋以及多變釉色，光是研究源自於大甲東陶的拍印紋，就多達三十幾種，從清代的大甲東社到日治時期大甲東庄，從直式橫式斜排的大甲東印記到各品牌豐榮號、恊利、新益興…等，每一個印記都驕傲的代表當時年代的台灣陶文創品牌。

特別是雕塑動物的工藝美學，出口至世界轟動全球，此次特展中展示的獅、象、犀牛、鱷魚、臺灣黃牛、青蛙…等，雕塑中渾厚的動物肌理以及憨樸的生動五官，呈現出臺灣民間獨有的風情，貫穿百年來臺灣人與動物與土地的深厚情感。

大甲東陶器發展，是台灣陶瓷史脈絡中重要的一環！認識「大甲東陶」猶如進入母親懷抱的陶瓷文化，在大甲東眾多頂尖的陶師、窯工、窯主的努力下，在臺灣的陶瓷歷史上留下精彩的作品，本次策展能為這些工藝師留下文物的史蹟，正是對他們致敬的一種方式。