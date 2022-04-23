小女童遭咬，臉和身體都是傷。（翻攝小港人 七嘴八舌 （小港區））

家屬指出疑似是該隻狗咬傷女童。（翻攝小港人 七嘴八舌 （小港區））

高雄一名小女童慘遭狼狗攻擊！一名網友在臉書社團中貼文，指家中5歲女童在上月遭一隻狗咬得遍體鱗傷，臉、身體全是傷痕，且事發一個多月，還找不到這隻狗，就怕再有孩子受害，請求大家一起找。高雄市動保處今表示，會介入調查，若咬人的狗屬家犬，飼主讓狗出門卻無7歲以上的人陪同，最高可罰1萬5000元。

有網友在臉書小港人七嘴八舌（小港區）發文提到：「想請大家幫忙找這一下這隻狗，因3月12日在小港松南街，我家5歲妹妹被一隻大狼狗咬得到處是傷，到目前還沒找到這隻狗，就拜托大家幫忙找找，如果我不講出的話，怕第二個受害者意外發生」。

照片當中，小妹妹的小臉龐到脖子，甚至前胸後背全是咬痕，有些還留有血跡和傷口縫痕，看家長眼中萬般不捨。家屬也表示已經報警，但至今仍未找到這隻闖禍的狗狗，小妹妹被咬後也留下陰影，導致看到狗就會怕。

轄區小港分局高松派出所表示，於3月初接到民眾報案，比對報案人所描述的特徵，發現一隻黃色狼犬確實有經過，並經報案人指認，疑似為咬傷幼童的狼犬，目前持續積極調閱監視器找出該狗，並釐清是否有飼主飼養或流浪犬。

高雄市動保處表示，在案發當時3月12日並未接獲通報，依《動保法》第20條規範，寵物出入公共場所需有7歲以上人伴同；若為家犬且無人伴同，可處3000元至1萬5000元罰款；如果狗有咬到人且被認定為攻擊犬隻，則需由成年人伴同，且需使用1.5公尺狗鏈，及為狗戴上口罩，沒依照規定，則可罰3萬元至15萬元。