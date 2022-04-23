星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、天秤座、雙魚座的女人最在乎自己的外表，不但會好好保養、化妝，還會認真研究穿搭配件，每次出場都是眾人矚目的焦點。

▍1.獅子座

獅子女充滿自信，渾身散發霸氣，像女王般受到大家矚目，她們無法接受低人一等，希望自己看起來更有氣勢，為了讓外表更無懈可擊，她們願意花大筆金錢和精力來達到目的，不但會花大錢保養，還會研究最適合自己的妝容和穿搭配件，每次出場都讓人眼前一亮，無論何時看到她們，都是精緻完美的樣子。

▍2.天秤座

天秤女的偶像包袱很重，對自己的外貌和氣質要求非常高，她們擁有好品味，懂得自己適合什麼樣的風格，除了打扮得體，她們也很注重內在美，會花時間培養興趣，不斷精進自己，由內而外散發美麗，往往是大家公認的女神級人物。天秤女擇偶時很重視對方的長相，是典型的外貌協會，為了找到真命天子，當然也會努力維持好膚質、好身材，自我管理非常嚴格。

▍3.雙魚座

雙魚女個性溫柔，本性善良可愛，她們追求浪漫，內心都有著公主夢，希望自己能像個公主一樣，外表漂漂亮亮的，然後遇到心動的白馬王子，展開一段浪漫又深刻的愛情。雙魚女對外表很有信心，會認真研究化妝、穿搭，每次出門很容易就會成為眾人目光的焦點，她們很在乎自己的外貌和身材，努力讓自己活得像小公主，生活過得精緻又漂亮。