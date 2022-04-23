目前南投縣政府針對疫調相關足跡，逐步清消。（南投縣衛生局提供／張妍溱南投傳真）

新冠肺炎疫情延燒，南投縣23日新增26例確診，傳出1名玉山國家公園有1名解說員確診，其中1名匡列同事經PCR篩檢陽性確診，目前南投縣政府針對疫調相關足跡，逐步清消。

南投縣衛生局今日發布疫調足跡中，塔塔加遊客中心的55歲女性解說員確診，（Ct值17.9），接種3劑疫苗，有流鼻水、鼻塞、喉嚨病、咳嗽、胸閟等症狀，22日前往醫院採PCR，採檢結果陽性，目前收治集中檢疫所隔離治療。

另其同事54歲男性案50693，已接種3劑疫苗，經採檢PCR陽性（CT值18.7），無症狀，22日已收治集中檢疫所隔離。

案48545疫調足跡，包括16日至21日上午7時30分至16時30分，在塔塔加遊客中心上班，21日15時至17時，在玉山國家公園管理處服務，相關疫調足跡環保局派員清毒。

南投縣疫情擴大，23日在4大鄉鎮開設假日疫苗接種站，幾乎都是大排長龍，呼籲民眾儘速前往接種，「齊打疫苗，護人護己」面對新冠肺炎疫情升溫，呼籲都能打滿3劑疫苗，較具有防護力。

南投縣衛生局持續於假日設站23、24日分別在南投市家樂福、埔里鎮綜合球場、草屯鎮曾漢棋綜合醫院及竹山鎮衛生所，設籍本縣65歲(原住民55歲)以上長者贈送500元禮券活動期間至5／31(二)為止，疫苗用完為止。