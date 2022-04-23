大陸隨著「五一」假期臨近，騰訊與網易等遊戲企也紛紛發佈公告，明確未成年人在「五一」期間的限玩日曆，顯示未成年玩家可於4月22日、4月23日、4月29日，4月30日至5月4日，5月6日以及5月8日的20時至21時之間登錄遊戲進行遊玩。

根據《南方都市報》報導，4月22日，騰訊、網易等先後發佈2022年「五一」勞動節假期前後未成年人限玩日曆。

據大陸國家新聞出版署要求，結合國務院辦公廳規定，2022年勞動節假期期間和前後，網易遊戲對未成年人遊戲時間的限制如下， 4月29日（週五）、4月30日至5月4日（五一假期）、5月6日（週五）、5月8日（周日）每日的20時至21時之間，未成年人可登錄遊戲。其餘工作日，以及調休上班的4月24日（周日）和5月7日（週六），均為禁玩時段。

據了解，去年8月大陸國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的使用者提供遊戲服務。嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間。