富邦悍將22日以2比3不敵味全龍，但事實上9局下富邦有大好機會向對手「說再見」，但1出局滿壘的大好機會沒能把握，本季滿壘打擊率仍掛0，總教練丘昌榮坦言這是必須要克服的地方，「表現不如預期，還是需要再多一點堅定信念去面對。」

富邦得點圈有人無法有效得分從去年就有這樣的問題存在，但這樣的問題來到新球季仍「無解」，翻開今年各隊滿壘打擊率，龍隊5成71最佳，中信兄弟正好5成，樂天桃猿3成37，統一獅則是3成33，唯獨富邦在滿壘時打擊率仍是掛蛋，至今8打席還沒有任何安打，只靠1次四壞球保送擠回1分。

昨天9局下，富邦1出局攻佔滿壘，但代打的陽耀勳吞下三振，申皓瑋敲出中外野飛球，再度在滿壘時鎩羽而歸。對於球隊滿壘時的適時一擊仍舊「難產」，丘總坦言這是球隊需要去克服的，「其實選手都非常在乎，表現不好就是再努力，需要大家有更堅定的信念，用正面樂觀的態度去面對。」

丘昌榮繼續說：「今天也是有可能在面對滿壘的局面，職業運動就是這麼殘酷，大家必須要去面對這樣的壓力，相信大家也會越來越頂得住壓力。」