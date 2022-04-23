澎湃新聞23日報導，上海寶山警方20日獲報破獲一起外賣騎手惡意虛開高價購物發票的詐騙案件。朱姓男子與消費者協議代購蔬菜豬肉和水果，額外收取100元（人民幣，下同）跑腿費，卻與商家合謀再提高商品價格60％牟利，經檢舉查獲，公安機關針對朱某詐騙行為處以行政處罰並責令退還差價。同時，對於商家行為移交市場監管部門調查處理。

報導稱，寶山大華某社區微信群內一名男子發布跑腿代購資訊：「大場鎮內代購蔬菜豬肉和水果，有意者聯繫」。李女士看到後聯繫，雙方口頭協議由跑腿代購小哥朱某幫購所需水果和蔬菜，並商定在正常支付貨款以外，額外支付100元跑腿費。

4月12日晚，跑腿代購人員朱某至某水果店購買李女士所需水果。當時該店內水果均已明碼標價，其中西瓜售價16.8元／斤。朱某向消費者報價「西瓜25元／斤」，重量合計8.875千克，購買西瓜所需費用合計443.75元。朱某共為李女士購買了7種水果，購買水果金額合計694.8元。結帳時，水果店實收朱某694元，並提供消費憑證。朱某後要求水果店經營者另行列印了兩張發票，金額分別為683.8元和432元，合計1115.8元。

朱某將上述兩張消費憑證拍照發給消費者，在收取跑腿費100元的基礎上，收取李女士1115.8元。朱某共收取貨物價差421.8元，加價達60.78％。

大華新村派出所接到報警後，根據消費憑證等線索開展細緻調查，同時依法傳喚朱某詢問。朱某到案後對違法行為供認不諱。目前，針對朱某詐騙行為公安機關對其處以行政處罰並責令退還差價。同時，對於水果商家的行為寶山警方已移交市場監管部門做進一步調查處理。