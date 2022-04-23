大陸農村生活污水治理的市場廣闊，但農村汙水處理廠也面臨著投資成本高，回報週期長，缺少技術人員維護的短板。截至去年治理率僅為28％左右。大陸生態環境部22日舉行例行新聞發佈會。相關負責人在會上表示，接下來將充分發揮政府、市場、村民三方面的作用，加快補齊短板，到2025年把處理率提高到40％。

據大陸央視引述大陸生態環境部土壤生態環境司司長蘇克敬指出，第一是發揮地方主導作用。以縣為單元統籌治理農村生活污水，與改廁、城鎮發展、鄉村建設、國土空間規劃等有機銜接。對居住集中的區域，選擇效果相對較好的設施技術，進行重點治理；對人口分散的地區，注重「性價比」，推進就地就近就農利用。

第二是發揮市場主體作用。有條件的地區，可委託專業機構統籌實施農村生活污水治理，提升規模化營運水準。第三是發揮村民參與作用。發揮村兩委的組織協調作用，組織村民通過籌資籌勞等方式參與污水治理規劃、建設、營運和管理。