曾以《情遇那不勒斯》大膽情慾戲爆紅的義大利男星亞歷山卓柏爾吉（Alessandro Borghi），最近在新片《真愛超能力》飾演浪漫的物理教授馬可，電影開場的躲雨戲中大秀撩妹神技，除以「計算淋雨機率」吸引潔絲敏婷卡（Jasmine Trinca）飾演的女主角安娜注意，更在分手時，送上寫有他手機號碼的雨傘，浪漫舉動令人拍案叫絕。該片日前在金馬奇幻影展放映，笑聲此起彼落，一舉榮登觀眾票選榜前十名。

體態俊美、擁有186公分高挑身材的亞歷山卓柏爾吉，曾為全心投入演藝事業，毅然放棄千萬名牌代言費，在義大利影壇傳為美談。36歲的他已演出超過40部影集與電影，舉凡建築工人、警察、罪犯、盲人、藝術家等角色他全部演過，被媒體盛讚「演技出神入化」，曾榮獲柏林影展「明日之星」大獎（Shooting Stars），並擔任威尼斯影展開閉幕典禮主持人。《真愛超能力》是亞歷山卓柏爾吉與《完美陌生人》導演保羅傑諾維西（Paolo Genovese）的再度合作。

他在片中，首度飾演理性至上的物理教授，除跨越20年、從小鮮肉演到帥教授，更將愛因斯坦的「相對論」運用在愛情上，情侶光靠相愛還不夠，要戰勝時間考驗才能成為超級英雄，一場他與影后潔絲敏婷卡的翻雲覆雨戲，亞歷山卓更大方露臀，愛情激情齊發，綻放非凡魅力，獲義媒垂涎盛讚「魅力爆棚」。《真愛超能力》將於29日在台上映。