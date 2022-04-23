雲林縣今（23日）新增 51 例確診個案，14例為無症狀個案，37 例為輕症。雲林縣府今啟動居家照護方案，除2例送醫院照護，其餘49例都由6大責任醫院評估是否居家照護。

今天新增的51例主要是褒忠托兒所延伸案新增 14 例確診、元長確診同住家人延伸案5例、台西同住家人確診 4 例。

縣長張麗善表示，因應疫情嚴峻，25日至30日，雲林縣除例外情形，禁止探病，住宿式長照機構除例外情形也禁止探視。