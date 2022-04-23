雲林＋51 張麗善宣布25至30日禁止探病、探視長照機構 16:362022/04/23 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣今日新增51例確診，衛生局長曾春美表示，疫情會擴大，雲林縣府及各鄉鎮市公所同步成立居家照護關懷中心。（雲林縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣今（23日）新增 51 例確診個案，14例為無症狀個案，37 例為輕症。雲林縣府今啟動居家照護方案，除2例送醫院照護，其餘49例都由6大責任醫院評估是否居家照護。 今天新增的51例主要是褒忠托兒所延伸案新增 14 例確診、元長確診同住家人延伸案5例、台西同住家人確診 4 例。 縣長張麗善表示，因應疫情嚴峻，25日至30日，雲林縣除例外情形，禁止探病，住宿式長照機構除例外情形也禁止探視。 雲林＋42 4月25日啟動居家照護 澎湖花火節20週年將登場 有機會1元玩遍澎湖陸海空 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #張麗善 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲嘉南確診＋125 雲林居家照護擬提早 04:102022/04/23 地方新聞 雲縣驚爆確診人數比昨多1.7倍！25日啟動在宅居家照護 12:422022/04/21 生活 台南＋51 防疫同仁應對不足 黃偉哲：相忍為防疫 15:542022/04/23 生活 台東縣宣布國小、幼兒園 25日起暫停校外教學及跨校活動 16:302022/04/22 生活 雲林爆2警確診 52名接觸者快篩結果出爐 18:362022/04/20 生活 雲林待產孕婦確診 公僕染疫人數爬升 16:182022/04/19 生活 櫃買衍生性金融商品成交確認系統25日上線 11:032022/04/22 財經 竹市＋51 皆為輕症或無症狀 車站、賣場皆有足跡 16:422022/04/23 生活 台灣高鐵贈樹苗 響應低碳永續行動 14:242022/04/22 財經 雲林雙胞胎抓周1染疫 確診嬰送負壓隔離病房 12:452022/04/19 生活 雲林近百座風機將營運 企業擴大徵才吸引青年返鄉 15:122022/04/21 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。