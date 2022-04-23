金門今天新增2例確診 ，最新狀況之一。（金門縣府提供）

金門今天新增2例確診 ，楊鎮浯縣長說明最新狀況之二。（金門縣府提供）

金門今天新增2例確診 ，楊鎮浯縣長說明最新狀況之三。（金門縣府提供）

金門今天新增2例確診 ，楊鎮浯縣長說明最新狀況之四。（金門縣府提供）

金門今天新增2例確診 ，楊鎮浯縣長說明最新狀況之五。（金門縣府提供）

金門今天新增2例確診 ，楊鎮浯縣長說明最新狀況之六。（金門縣府提供）

金門今天再新增2例新冠確診個案，其中1人是烈嶼守備大隊戰士，另1人是金大學生，均已陸續完成營區、校園清消和匡列密切接觸者30人等相關防疫措施。楊鎮浯縣長表示，全縣至今累計9例確診均收治於金門醫院專責病房，且都是輕症感染，並無謠傳的後送台灣就醫情事，請鄉親莫恐慌也不要以訛傳訛。

今日新增個案1為20歲金大女性，Ct值15.45，接種過1劑AZ疫苗，20日有咳嗽、 喉嚨痛及鼻塞等症狀，22日至部立金門醫院就診確診，經疫調發現該案在台的家人於22日確診，個案在18日有接觸史並於當天返金。另一個案為30歲男性軍人，已接種過3劑疫苗，因在台女友於22日確診，他接到通知也立即自行快篩呈現陽性後，至部立金門醫院就醫確診收治，Ct：14.38。

楊鎮浯下午直播指出，該名隸屬於烈嶼守備大隊的戰士在大金門的足跡均已清消，在小金門的活動範圍則以營區內為主，均依中央和國防部的防疫指引進行「專案」處理，並加強篩檢密度，另同袍匡列居家隔離者，因工作性質特殊，已於營區內隔離，同時區營只進不出，確保防疫落實執行。

至於金大部分，該生就讀學系也自4／25至4／27暫停實體課程，期間採遠距教學外，與該確診者同系師生也應做好自主健康監測和管理。

楊鎮浯強調，目前全縣累計9例確診，均屬輕症且狀況穩定，絕無謠傳有重症後送台灣情事，請鄉親不要恐慌和亂傳。另居家隔離者有173人，PCR也均呈陰性，同時鄉親關心近日個案中有師生、教職員密切接觸者，快篩結果也都是陰性。

縣府仍提醒，若鄉親有與確診者足跡重疊，且無適當防疫保護，並自覺身體不適者，應馬上就醫檢查。

楊鎮浯並強調，各醫療院所執行和協助防疫，都有專業和嚴格的防疫措施和保護，鄉親莫因公布足跡涉有相關醫療院所，而有任何無謂的聯想。

目前，全縣住宿型的長照機構已對訪視者採取更嚴格作法，除應打滿3劑疫苗外，也應出示3天內自費篩檢陰性證明，否則只能採取視訊方式。